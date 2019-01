Uber veut s’envoyer en l’air

Le sujet est grisant. Parce qu’il fait référence à l’un des objets phares des célèbres récits de science-fiction qui vous ont fait rêver enfant, adolescent ou même adulte: la voiture volante. Enfin, plus précisément ici, le taxi volant. L’américaine Uber a pour leitmotiv la fin proche du véhicule individuel, pas de raison qu’elle ne défende pas cette formule dans les airs.

Avec son programme de R&D «Uber Elevate», la plate-forme veut donc faire d’un vieux fantasme une réalité. Pour répondre à des besoins de mobilité citadine bien réels. Et ce dès 2023. Comment? En misant sur le développement d’un écosystème complet, intégré à son offre existante de mobilité (taxi partagé ou pas, repas, vélo…). Un projet unique car périphérique. Qui sera en grande partie développé depuis Paris.

Certaines villes peinent à encore trouver quelques mètres carrés disponibles pour poursuivre leur expansion. Résultat, le développement urbain est plus que jamais pensé verticalement. Une logique qui peut également s’appliquer à nos routes désespérément embouteillées: si le béton est saturé, pourquoi ne pas penser la circulation des véhicules en 3D? Soit l’objectif du programme «Uber Elevate» lancé en 2017 et de son ambitieuse offre de transport sur mesure et dans les airs pour les particuliers.

En pratique, mais dans un délai encore difficile à prévoir, lorsque vous vous connecterez à votre application Uber et que vous aurez besoin de vous déplacer dans un rayon de «quelques dizaines de kilomètres», cette dernière pourrait vous proposer de vous rendre à la «sky board» la plus proche de l’endroit où vous vous trouvez, afin de partager un petit «hélicoptère» d’un nouveau genre, électrique, ultraléger, avec quelques autres passagers. Grisant, oui, on vous l’avait dit.

Ça, c’est l’idée. Pour y arriver, et surtout pour y arriver rapidement, Uber n’a d’autres choix que de s’attaquer conjointement à plusieurs problématiques. En matière de mobilité urbaine aérienne, tout reste en effet à faire.

Nexus à Vegas

D’abord, développer des prototypes. Mais pas en interne: l’américaine a préféré publier une sorte de cahier des charges où sont explicitées ses priorités, notamment le fait que le véhicule tourne à l’électricité, afin d’être le moins gourmand possible en bruit et en énergie.

La semaine dernière lors du CES à Las Vegas, le fabricant d’hélicoptères Bell, l’un de ses partenaires, a dévoilé son tout nouveau modèle Nexus, déjà très avancé (les premiers vols test sont annoncés pour 2020!). Mais Uber collabore également avec Boeing, Embraer, Pipistrel ou encore Karem Aircraft. Actuellement, difficile de dire quelle technologie surpassera les autres, autant mettre toutes les chances de son côté. D’autant que d’autres constructeurs, à l’instar du français Airbus et d’autres géants de la «tech», comme Google, sont déjà eux aussi investis dans ce potentiel juteux nouveau marché.

Deuxième front: l’organisation d’un cadre réglementaire pour cette nouvelle offre de transport dans les airs. Qui n’a rien d’un vol commercial «classique». Précisons-le, ces aéronefs d’un nouveau genre n’évolueront pas aussi hauts que des avions, puisqu’ils voleront entre 300 et 600 mètres au-dessus du sol. Il n’empêche, leurs itinéraires devront eux aussi être contrôlés et «monitorés», afin notamment d’éviter les accidents. À ce niveau, la plate-forme a déjà passé un accord de collaboration aux États-Unis avec la NASA. Rien que ça.

Enfin, reste le cœur de la future offre: le développement des logiciels qui permettront de réserver et de faire circuler ces petits avions de manière optimale. En grande partie grâce à l’intelligence artificielle (IA). Sur ce dernier point, on en sait un peu plus. En mai dernier, Uber annonçait un investissement de 20 millions d’euros sur cinq ans en France et plus précisément à Paris dans un nouveau centre de recherche dédié à la problématique. Une première pour l’entreprise, qui avait jusqu’à présent concentré sa recherche et développement sur le continent nord-américain.

Trajectoires optimales

François Sillion, passé entre autres par le CNRS et l’université MIT, plus récemment en charge de la coordination du volet «recherche» du plan sur l’intelligence artificielle du gouvernement Macron, vient d’être nommé à la tête de la structure. Au centre de sa mission: gérer les difficultés d’un transport aérien. «Il faut bien comprendre qu’ici la performance énergétique est l’un des paramètres essentiels. En fonction de l’état de la batterie, l’appareil pourra effectuer tel ou tel trajet avec tel ou tel nombre de personnes à son bord. Avec l’aide d’intelligences artificielles, nous allons travailler à une utilisation optimale des ressources», nous explique-t-il.

Les chercheurs français (le recrutement vient de débuter et une chaire avec l’École polytechnique a été créée) s’occuperont également de dessiner des trajectoires optimales, de définir de potentiels modèles réglementaires ainsi que des processus de certification, indispensables dans l’univers de l’aéronautique. «À terme également, puisque dans un premier temps, les aéronefs voleront avec un chauffeur, nous nous pencherons également sur la circulation des premiers véhicules autonomes.»

Bientôt des taxis volants en toile de fond de la tour Eiffel? La France fait en tout cas partie des cinq pays candidats – Dallas et Los Angeles ont déjà été sélectionnées, manque encore une troisième ville hors USA – pour le lancement en version bêta avec utilisateurs du nouveau service, prévu en 2023.

