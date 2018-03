Roaming: Swisscom baisse de moitié ses tarifs

Bonne nouvelle pour les clients Swisscom. L'opérateur téléphonique N°1 en Suisse a annoncé mercredi dans un communiqué qu'il allait baisser dès le 19 mars ses tarifs d'itinérance à l'étranger jusqu'à 50%.

Un paquet de 1 Go ne coûtera donc plus que 19,90 francs dans les pays de l’UE. Le même paquet de 1 Go aux Etats-Unis, ainsi que dans certains pays d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Australie et d’Asie reviendra désormais à 29,90 francs, soit 40% moins cher, écrit-il. Le roaming va coûter aussi bien moins cher dans certains pays touristiques comme les Bahamas, l’Ile Maurice et la République dominicaine.

Swisscom se targue ainsi d'être devenu très avantageux. «Nous sommes nettement plus avantageux que la plupart des autres opérateurs mobiles européens, surtout en dehors de l’Europe», a ainsi estimé Jérôme Wingeier, responsable Roaming.

Pour rappel, les frais d'itinérance ont été supprimés à la mi-juin 2017 dans l'Union européenne et l'EEE. La Suisse est leu seul pays loin à la ronde à connaître encore des frais lors de l'utilisation de réseaux étrangers.

Swisscom fait par ailleurs l'objet d'une plainte pénale de l'organisation de défense des consommateurs alémanique SKS au sujet du roaming. En août dernier elle lui avait reproché d'avoir indûment encaissé pendant des années des frais d'itinérance. Swisscom aurait «grugé» des abonnés recevant des messages vocaux à l'étranger. D'importants coûts auraient ainsi été générés lorsqu'ils utilisaient leur boîte vocale.

(nxp)