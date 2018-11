Panne terminée pour Facebook

Facebook, le plus grand réseau social du monde, a connu mardi des difficultés d'accès durant une bonne partie de la journée à cause d'un problème lié à un serveur, mais la panne a finalement pu être résolue, a-t-on appris auprès du groupe.

Instagram, l'application de partage de photos détenue par Facebook, avait également annoncé rencontrer des difficultés techniques. «Plus tôt dans la journée, la configuration d'un serveur a causé des problèmes intermittents sur toutes les applications de façon globale, entraînant une expérience dégradée pour des utilisateurs», a déclaré à l'AFP un porte-parole de Facebook vers 1h du matin.

Earlier today a bug in our server caused some people to have trouble accessing our apps. The issue has since been resolved – we’re back to 100% for everyone – and we’re sorry for the inconvenience.