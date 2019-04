Netflix augmente le prix de ses abos en Suisse

Le succès de la plateforme Netflix qui propose des milliers de séries et de films contre abonnement va croissant. Mais cela va-t-il continuer? En effet, le géant du streaming a décidé de renchérir une partie de ses abonnements en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein, indique jeudi «20 Minuten».

L'abonnement standard avec qualité HD et lecture simultanée sur deux appareils sera 1 franc plus cher pour passer à 16,90 francs. L'abo premium avec résolution HD, 4K et lecture simultanée sur quatre appareils va passer de 19,90 à 21,90 francs. Quant à l'offre de base à 11,90 francs par mois, elle reste inchangée. Ces hausses interviennent dès aujourd'hui pour tous les nouveaux clients et dès le 1er mai pour les abonnés.

Déjà en automne 2017

Ce n'est pas la première augmentation qu'impose Netflix depuis son lancement en Suisse en 2014. En effet, les prix avaient déjà été revus à la hausse en automne 2017. Et le géant américain avait aussi augmenté ses tarifs aux USA en janvier dernier. La raison invoquée par Netflix: les investissements croissants dans les productions maison et les améliorations technologiques de la plateforme.

Selon Jean-Claude Frick, expert numérique au sein du comparateur en ligne Comparis.ch, ces hausses sont désagréables mais justifiées. «Avant, les abonnements étaient presque trop bon marché pour l'offre proposée», indique-t-il à «20 Minuten». «Si au début la stratégie était d'attirer des clients avec des prix bas, Netflix a pris désormais tellement d'importance qu'il peut se permettre d'augmenter ses tarifs», conclut-il.

(nxp)