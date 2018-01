Les Space Invaders envahissent Tokyo

Des aliens projetés sur les vitres intérieures d'un gratte-ciel de Tokyo: pour les 40 ans du jeu vidéo iconique «Space Invaders», les fans peuvent s'en donner à coeur joie et exterminer des nuées d'extraterrestres le temps d'une exposition rétro.

Avec vue plongeante sur la mégapole japonaise, l'événement «Play! Space Invaders», qui se tient jusqu'à fin janvier au sommet de la tour Mori dans le quartier de Roppongi, propose de sauver le monde de ces petites créatures malfaisantes de multiples façons innovantes.

«C'est au-delà de la science-fiction!»

Il y a ceux qui, arc-boutés à leur manette, mitraillent les ennemis qui, avec leurs gros pixels, s'agitent sur les vitres géantes de l'observatoire. D'autres qui s'aventurent plus près, les éliminant d'un geste de la main ou d'un franc coup de pied quand ils envahissent murs et sols, grâce à une technologie de reconnaissance des mouvements.

Et pour les nostalgiques des salles de jeux d'arcade, des machines traditionnelles ont été ressorties des placards.

