Instagram mue et se prend un vent

Instagram a fait un cadeau de Noël accidentel à une partie de son milliard d'abonnés jeudi en remplaçant le défilement vertical habituel par un défilement horizontal. Le cadeau était empoisonné et le tollé ne s'est pas fait attendre.

Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.