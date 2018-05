Facebook veut vous voir nu

Lancée en Australie, Canada, Royaume-uni et aux Etats-Unis, l'initiative Facebook Safety propose aux utilisateurs d’envoyer eux-mêmes leurs photos et vidéos intimes à la plateforme, par un lien unique et sécurisé. Ceci afin qu'un algorithme puisse les reconnaître et empêcher que d'autres utilisateurs essaient des les publier. (nxp)