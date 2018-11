Facebook en panne dans une partie du monde

«Nous savons que certaines personnes ont des problèmes pour accéder à la famille d'applis de Facebook. Nous travaillons à la résolution de ce problème aussi rapidement que possible», a fait savoir dans un tweet Facebook, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

Instagram, l'application de partage de photos détenue par Facebook, a de son côté également annoncé rencontrer des difficultés techniques.

We know some people are having trouble accessing Instagram right now. We know this is frustrating, and we’re working to resolve the issue as soon as possible.