Facebook a aidé Trump à se faire élire en 2016

Facebook a joué un rôle dans l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a su profiter au mieux des outils du réseau social, concède un cadre dirigeant de l'entreprise. Mais cela ne veut pas dire, à ses yeux, qu'il faille drastiquement changer les règles. Dans un long message destiné à ses collègues, Andrew Bosworth s'interroge: «Facebook est-il responsable de l'élection de Donald Trump ?»

«Je crois que la réponse est oui mais pas pour les raisons auxquelles tout le monde pense», répond-il dans le texte intitulé «Pensées pour 2020», rendu public mardi d'abord par le «New York Times» puis par son auteur lui-même.

New: the NYT obtained a controversial internal memo by Facebook executive Andrew “Boz” Bosworth, in which he warned the company not to tilt the scales against Trump in 2020, comparing it to a scene from Lord of the Rings. https://t.co/VG3sGCEp5U