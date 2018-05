Facebook: 583 millions de faux comptes supprimés en trois mois

Les 7500 modérateurs de Facebook n'ont pas chômé ces derniers mois. Au cours du premier trimestre 2018, ils ont identifié et supprimé plus de 30 millions de contenus problématiques et 583 millions de faux comptes, révèle le réseau social. Le 15 mai dernier, l'entreprise de Mark Zuckerberg a dévoilé pour la première fois les chiffres de sa modération. Que nous apprend ce rapport sur la transparence?

Pour commencer, on découvre que Facebook classe les contenus jugés inaceptables selon six catégories: «contenus violents», «nudité adulte et activité sexuelle», «propagande terroriste», «propos haineux», «spam» et «faux comptes». La modération a ainsi permis de supprimer, ou de limiter la diffusion, de 21 millions de contenus de nu ou sexuels, 3,4 millions de contenus violents, 2,5 millions de contenus haineux, 1,9 million de publications faisant de la propagande terroriste et 837 millions de spams.

Propos haineux difficiles à détecter

Ces contenus peuvent être repérés de trois manières: par un utilisateur, qui le signale à la plateforme, par un modérateur ou encore par un algorithme. Cette dernière méthode peine toutefois à reconnaître efficacement les discours de haine. Si les robots de Facebook parviennent à identifier 96% des contenus de nudité et 86% des contenus violents avant que la communauté ne les signale, ils ne détectent en revanche que 38% des propos haineux. Dans près de deux tiers des cas, ce sont donc les utilisateurs qui dénoncent ce type de dérapages.

Le réseau social déclare également avoir supprimé 583 millions de faux comptes lors de ce premier trimestre 2018. Si ces comptes servent parfois à usurper l'identité d'un tiers, ils sont surtout créés et utilisées comme des robots, pour doper la popularité d'une page ou d'une publication, ou encore diffuser des spams. «Chaque jour, des millions de tentatives de création de faux comptes sont bloquées par les outils de modération, des millions d'autres sont supprimés quelques minutes à peine après avoir été créés», affirme Facebook. Selon la firme, 3 à 4% des comptes actuellement actifs sur la plateforme sont faux.

Cette opération de transparence, aussi louable soit-elle, n'a bien entendu rien d'un hasard. Elle intervient quelques semaines après le scandale Cambridge Analytica, concernant la diffusion des données personnelles de plus de 80 millions de comptes. Avec ces chiffres, et la promesse de régulièrement mettre à jour ses règles de modération, la firme californienne veut clairement rassurer ses 2,2 milliards d'utilisateurs.

(TDG)