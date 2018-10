Enfants surexposés, parents obsédés

Le terme «sharenting», contraction des termes anglais «partager» (to share) et «élever un enfant» (parenting), qualifie sur les raisons la tendance des parents à trop poster des photos de leur progéniture et à leur mettre ainsi la honte. Selon une étude récente menée en Angleterre, 70% des enfants interrogés ont l'impression que leurs parents ne respectent pas leur intimité. (nxp)