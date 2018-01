Comment continuer à voir nos publications sur Facebook

Début janvier, Facebook a annoncé la mise à jour de l’algorithme du fil d’actualité, l’une des plus importantes de ces dernières années. Cette mise à jour, qui est en train d'être déployée, vise à donner la priorité aux vidéos, photos et messages échangés avec nos proches plutôt qu’aux contenus émanant de pages de marques, de médias ou d’artistes. Désormais, les clichés du chat de votre tonton l’emporteront sur le nouveau clip de Taylor Swift ou, plus grave encore, sur les dernières nouvelles de la Tribune de Genève.

Heureusement, des solutions existent pour continuer à voir dans votre fil d'actualité les publications de votre quotidien préféré. Voici comment faire:

Sur votre desktop (PC):

1. Rendez-vous sur la page Facebook de la Tribune de Genève.

2. Cliquez sur le bouton «Abonné(e)», pour le cas où vous ne le seriez pas déjà (ce qui serait impardonnable), ou sur «Déjà abonné(e)».

3. Dans le menu défilant qui s'ouvre, cliquez sur «Voir en premier» et le tour est joué. Vous pourrez ainsi retrouver les dernières nouvelles partagées par la Tribune de Genève.



(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Sur votre mobile:

1. Cliquez sur le bouton «Abonné(e)».

2. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous avez à choix trois écrans de smartphones, cliquez sur celui où il est écrit «Voir en premier».



(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

(TDG)