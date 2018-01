CES: des valises qui roulent toutes seules

Les voitures sans chauffeur mettront sans doute encore un peu de temps à arriver dans nos garages: en attendant, on peut déjà profiter des valises autonomes pour voyager plus léger.

Des «valises-robots» présentées cette semaine au CES de Las Vegas aux Etats-Unis, le plus gros salon mondial de l'électronique grand public, ont mis à profit certaines technologies (capteurs, caméras...) utilisées dans les voitures autonomes pour rouler toute seules.

La jeune pousse américaine Travelmate a mis au point une valise contrôlée par smartphone: elle peut filer à 11 km/h en suivant son propriétaire, tout en contournant les obstacles sur sa route. «C'est vraiment un robot qui vous suit partout», affirme le fondateur de Travelmate, le jeune Maximillian Kovtun.

Grâce à l'intelligence artificielle, elle suit le rythme: «aussi vite que vous marchez, la valise vous suit. Si vous ralentissez, elle ralentit. Si vous vous arrêtez, elle aussi. Et le but c'est bien sûr d'avoir les mains libres», dit-il encore, précisant que le bagage peut aussi être téléguidé comme un drone depuis l'application mobile.

«Désormais, si vous voulez boire votre café alors que vous avez votre valise, c'est possible. C'est aussi super pour les gens en situation de handicap, les mal-voyants, etc... Je pense qu'il y a un gros marché pour un produit comme celui-ci», s'enthousiasme le créateur, qui prévoit un lancement aux Etats-Unis le mois prochain, à 1100 dollars, avant l'Europe et le Japon.

Reconnaissance faciale

Une startup chinoise, ForwardX, a eu une idée similaire mais sa valise utilise la reconnaissance faciale, sans besoin de passer par une application mobile.

L'intelligence artificielle permet à sa caméra de voir comme un être humain et la valise «se sert d'un algorithme de conduite pour avoir un trajet dégagé», explique le fondateur Nicholas Chee, en montrant un prototype au CES.

Le bagage, qui sait aussi reconnaître les mouvements et peut être immobilisé automatiquement en cas de besoin, devrait être lancé mi-2018 en dessous de 1.000 dollars.

Les deux modèles de bagage, Travelmate et ForwardX, ont des batteries amovibles: une nécessité puisque les batteries au lithium-ion ne peuvent pas être placées en soute aux Etats-Unis, en raison de risque de surchauffe voire d'incendie. (afp/nxp)