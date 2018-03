Brevets: BlackBerry poursuit Facebook

BlackBerry poursuit le réseau social américain Facebook et ses filiales WhatsApp et Instagram en justice pour violation de brevets. Il les accuse d'avoir copié la technologie et certaines fonctionnalités de BlackBerry Messenger.

Une porte-parole du groupe canadien a déclaré dans un communiqué que cette action intervenait après des années de négociations et que BlackBerry avait l'obligation envers ses actionnaires d'employer les recours juridiques appropriés.

De son côté, le directeur juridique adjoint de Facebook, a déclaré dans un communiqué que le réseau social avait l'intention de contester ces poursuites.

La monétisation des droits de propriété intellectuelle de BlackBerry est un élément-clé de la stratégie du directeur général, John Chen, de redressement des comptes du groupe canadien, dont les revenus sont en baisse depuis six ans en raison notamment de la chute de ses ventes de smartphones. (ats/nxp)