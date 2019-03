Apple se lance dans le streaming video

Apple a annoncé lundi un service de vidéo en streaming, baptisé Apple TV , qui proposera notamment des contenus originaux, un produit destiné à venir concurrencer Netflix, leader du secteur.

DIRECT. Keynote d’Apple : suivez en live la présentation du service de streaming vidéo https://t.co/bmgjb1Fm9T — Le Parisien (@le_Parisien) 25 mars 2019

Le service sera agrémenté notamment de contenus élaborés par le réalisateur Steven Spielberg, les actrices Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, ou encore Steve Carrell, venus sur scène faire la promotion du service.

Le streaming vidéo, nouveau pari d'Apple https://t.co/wLncFwm3wO — Les Echos (@LesEchos) 25 mars 2019

Apple annonce un service d’abonnement à des jeux vidéo disponible dès l’automne, et un service de vidéo en streaming, Apple TV+ https://t.co/2aFG8MMCvF — Sudpresse (@sudpresseonline) 25 mars 2019

News

Apple, qui cherche à se renforcer dans les services, a annoncé lundi un service d'abonnements presse, comprenant des quotidiens et plus de 300 magazines, baptisé News , à 9,99 dollars par mois.

Ce service disponible lundi aux Etats-Unis et au Canada permet l'accès - via une application unique - à des titres comme «Marie-Claire» ou «National Geographic» mais aussi aux quotidiens américains «Los Angeles Times» et le «Wall Street Journal» ou canadien «The Star».

(afp/nxp)