Apple dévoile l'iPhone 11 Pro et Apple TV+

Apple met la vidéo au centre de sa nouvelle offre de produits et de services à des prix réduits, et prend de court Disney avec le lancement de sa plateforme de streaming vidéo Apple TV+ dès le 1er novembre, quinze jours avant Disney, dans une centaine de pays.

Le géant californien a aussi présenté mardi une nouvelle gamme de smartphones, les iPhone 11 (le modèle de base à 699 dollars), 11 Pro (999 dollars) et 11 Pro Max (1099 dollars, plus grand).

L'iPhone 11 est équipé d'une nouvelle puce, la «A13 Bionic», qui doit donner un avantage technique à Apple par rapport à ses concurrents, alors que l'iPhone perd du terrain dans un marché mondial des smartphones au ralenti.

Depuis des années, Apple organise des présentations en grande pompe pour dévoiler de nouveaux iPhone, toujours plus sophistiqués, à l'approche de la saison des fêtes. Mais cette fois-ci Apple a mis en avant ses nouveaux services, qui doivent lui permettre de diversifier son écosystème et de rompre sa dépendance à sa vache à lait, l'iPhone.

Plus tôt et moins cher

A moins de 5 dollars, Apple TV+ est à presque la moitié de l'abonnement de base à Netflix aux Etats-Unis et deux dollars en-dessous du prix de l'abonnement à Disney , qui sortira quinze jours après Apple TV+ .

La nouvelle plateforme n'aura qu'une offre limitée de contenus originaux à son lancement mais Tim Cook, le PDG, a promis d'ajouter de nouvelles productions originales tous les mois.

Il a déjà présenté «See», une série télé originale avec Jason Momoa («Aquaman», «Game of Thrones») comme interprète principal, qui raconte l'histoire d'une tribu dans laquelle naissent des enfants disposant du don de la vue quand tout le reste de l'humanité a perdu la capacité de voir.

Apple Arcade

La grand-messe s'est ouverte avec la présentation d'Apple Arcade, la nouvelle plateforme de jeux vidéo sur abonnement dont le lancement est prévu pour le 19 septembre. Elle sera directement intégrée à l'App Store, sa boutique d'applications en ligne, et sera disponible dans plus de 150 pays, pour 4,99 dollars par mois.

«Apple Arcade est le seul endroit où vous avez accès à plus de 100 jeux exclusifs et révolutionnaires conçus pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et Apple TV», a précisé Ann Thai, responsable du marketing de l'App Store.

Apple a aussi inauguré une offre combinée: les acheteurs d'un nouvel iPad (disponible à partir du 30 septembre) ou d'un iPhone ou d'un ordinateur de la marque auront un abonnement d'un an à Apple TV+ intégré.

Autant de façons de renforcer un écosystème de services plus large, mais fermé. «Nous allons peut-être voir ce qu'Apple veut dire quand il parle des services et des appareils comme d'un seul produit unifié», avait anticipé Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

Double caméra

Le groupe a aussi mis en avant la sophistication des nouveaux appareils photo intégrés. L'iPhone 11 aura une double caméra à l'arrière, large et ultra large et le capteur sur l'avant de l'appareil, utilisé pour les selfies, permettra de filmer au ralenti. L'iPhone 11 Pro sera lui équipé d'un triple capteur photo. Apple a aussi insisté sur une durée de vie plus longue des batteries et une meilleure résistance aux chocs et à l'eau.

Le prix de 699 dollars pour l'iPhone 11 de base est inférieur à celui de l'iPhone Xr, modèle le moins cher sorti il y a un an, et à d'autres smartphones haut de gamme, comme les iPhone XS, vendus aux alentours de 1000 dollars.

Contrairement à son habitude, la firme a rappelé que ses anciens modèles sont toujours en vente à des prix de milieu de gamme, à partir de 449 dollars pour l'iPhone 8 et 599 dollars pour l'iPhone XR.

Les consommateurs ont en effet tendance à garder leur smartphone plus longtemps, et certains attendent les modèles compatibles avec la 5G, prévus pour 2020 chez Apple (et déjà disponibles chez Samsung). (afp/nxp)