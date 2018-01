Amazon ouvre sa première supérette sans caisse

Le géant du commerce en ligne Amazon ouvre au public une supérette «intelligente», où le client n'a plus besoin de passer à la caisse. Le projet est lancé lundi à Seattle aux Etats-Unis avec un an de retard.

Le groupe américain avait dévoilé fin 2016 ce concept de magasin physique d'environ 170 mètres carrés, où il propose essentiellement des produits alimentaires. Accessible alors seulement aux employés du groupe, il devait s'ouvrir au grand public début 2017. Selon la presse américaine, le groupe a dû faire face à des bugs de son système lors des tests, ce qui explique ce retard.

«Nous avons créé la technologie de shopping la plus avancée du monde pour que vous n'ayez jamais à faire la queue», a assuré le groupe dimanche sur son site internet, en annonçant l'ouverture au public. Concrètement, après avoir utilisé l'application mobile du groupe pour rentrer dans le magasin, les clients peuvent remplir leur caddie comme dans n'importe quel supermarché, puis partir sans avoir à passer à la caisse.

C'est «rendu possible par le même type de technologies que celles utilisées dans les voitures autonomes», à savoir des capteurs combinés à de l'intelligence artificielle permettant aux ordinateurs de «voir» et d'apprendre, a expliqué le groupe.

Magasins en dur

Ces technologies «détectent automatiquement quand les produits sont pris ou remis dans les rayons, et en garde la trace dans un panier virtuel. Quand vous avez fini vos courses, vous pouvez simplement quitter le magasin. Peu après, nous facturerons votre compte Amazon», a-t-il détaillé.

Ce n'est pas la première fois que le géant du commerce en ligne ouvre un magasin physique: il avait inauguré en 2015 sa première librairie, également à Seattle où le groupe a son siège. D'autres ont ouvert depuis, dont une à New York en mai dernier. Son intérêt pour les magasins «en dur» s'était surtout illustré en juin 2017, lorsque le groupe avait annoncé le rachat de la chaîne de supermarchés bio américaine Whole Foods, au grand dam des commerçants traditionnels.

