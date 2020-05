Coronavirus – Hertz se déclare en faillite aux USA et au Canada Le géant de la location de véhicules est assommée par le gel des voyages dû à la pandémie. En Amérique du nord, il annonce que les carottes sont cuites. NXP

Photo d’illustration. AFP

Le loueur de voitures Hertz, durement affecté par l'impact de la pandémie due au coronavirus, a annoncé vendredi soir s'être placé sous le régime américain des faillites. La procédure concerne ses opérations aux États-Unis et au Canada.

«L'impact du Covid-19 sur la demande de voyages a été soudain et dramatique, entraînant une baisse brutale des revenus de la société et des réservations futures», a expliqué le groupe dans un communiqué.

Hertz indique avoir pris des «mesures immédiates» donnant la priorité à la santé et la sécurité des employés ainsi que de ses clients. Il a en outre éliminé «toutes les dépenses non essentielles». «Cependant, l'incertitude demeure quant au retour des revenus et à la réouverture complète du marché [...] ce qui a nécessité l'action d'aujourd'hui», ajoute-t-il.

10'000 emplois déjà supprimés

Les principales régions opérationnelles internationales de Hertz, notamment l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ne sont pas incluses dans cette procédure dite du «chapitre 11» américain.

Le 21 avril, Hertz avait supprimé 10'000 emplois en Amérique du Nord, soit 26,3% de ses effectifs mondiaux, pour faire des économies face aux incertitudes provoquées par la pandémie de Covid-19 paralysant l'économie. Le recours au chapitre 11 est un dispositif qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri des créanciers.

«La réorganisation financière fournira à Hertz une voie vers une structure financière plus robuste qui placera au mieux la société à l'avenir», a commenté Hertz. Les sites franchisés de Hertz, qui n'appartiennent pas à la société, ne sont pas non plus inclus dans la procédure du chapitre 11.