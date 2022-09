Romans graphiques – Héros du street art dans les cases La bande dessinée italienne cherche à éclairer Keith Haring et Banksy avec un bonheur inégal. Boris Senff

Le street art a déjà établi ses figures historiques. Parmi les pionniers, Keith Haring. Et, du côté des stars d’aujourd’hui, Banksy. Il n’est pas très surprenant que la bande dessinée s’empare de ces artistes aux styles très graphiques, férocement pop, qui ont cherché le salut hors des instances de légitimation habituelles aux beaux-arts (quitte à y revenir plus vite que prévu…).

Ce sont les Italiens qui montent au créneau comme l’indique la double parution des Éditions Hugo. Paolo Parisi revient sur la destinée de l’Américain avec «Keith Haring – Le street art ou la vie», ouvrage le plus directement séduisant pour les yeux avec ses découpes rythmées et sa trichromie flashy en bleu, jaune et magenta. Le propos s’avère bien plus linéaire avec un développement chronologique, de la passion enfantine du petit Keith pour le dessin en Pennsylvanie jusqu’à sa mort du sida, à New York en 1990, à l’âge de 31 ans.

Une trajectoire irrésistible, propulsée par une volonté d’agir et de créer jamais prise en défaut, que ponctuent ses rencontres avec les stars de son époque, de Warhol à Basquiat, des unes de magazines et quelques interventions fameuses comme sa fresque pour le mur de Berlin en 1986. Si la question plus intime de son homosexualité est abordée, Paolo Parisi n’approfondit guère la question de son art – qu’il ne cherche heureusement d’ailleurs pas à reproduire.

On ne trouvera pas non plus de reproductions des œuvres les plus célèbres de Banksy chez Francesco Matteuzzi et Marco Maraggi qui prennent la tangente pour évoquer le plus célèbre des street artists actuels. En s’attachant à un graffeur et à une youtubeuse, «Looking for Banksy» joue la carte d’une fiction parfois un peu naïve mais qui permet d’évoquer avec didactisme la carrière du mystérieux artiste.

Ce roman graphique s’adresse particulièrement bien à de jeunes ados et comporte son lot d’informations, de mises en perspective, n’hésitant pas à distiller des embryons d’histoire de l’art ou en mentionnant de nombreuses réalisations de celui que l’on suppose toujours anglais mais qui demeure une énigme après plus de vingt ans d’interventions pop malicieuses mais aussi d’activisme plus grinçant. La question de son identité est abordée, mais comme l’écrit Matteuzzi dans sa postface, «les légendes doivent rester des légendes».

