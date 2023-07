Wimbledon 2023 – Héroïque mais battue, Belinda Bencic doit faire de cette défaite un tremplin Passée à un point de son premier quart de finale à Church Road, la championne olympique a prouvé qu’elle avait tout pour s’y imposer un jour. Mathieu Aeschmann Londres

Belinda Bencic a tenu tête à la N o 1 mondiale durant plus de trois heures sur le Centre Court. AFP

Belinda Bencic a probablement livré dimanche le plus beau combat de sa carrière en Grand Chelem. Et au moment où la Saint-Galloise a senti qu’il lui échappait elle n’a pu retenir quelques larmes. Des larmes de douleur, tant son épaule la faisait souffrir au service. De frustration, en souvenir de ses deux balles de match envolées en fin de deuxième manche. Enfin de colère, parce qu’il y avait quelque chose d’injuste à jouer si bien, contre la No 1 mondiale, sur le plus beau court du monde, et voir le sort choisir l’autre camp.