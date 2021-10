Football – Héroïque, Étoile Carouge sort Bâle de la Coupe de Suisse Grâce à une réussite de Romain Kursner, les Genevois ont réalisé un authentique exploit synonyme de qualification pour les quarts de finale. André Boschetti

Romain Kursner (à gauche) et ses coéquipiers ont marqué l’histoire d’Étoile Carouge en sortant le FC Bâle en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, mercredi. KEYSTONE

«Tout le monde savait que c’était impossible à faire. Puis un jour, quelqu’un est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a fait.» On ignore si Thierry Cotting a lu cette citation de Winston Churchill à ses joueurs avant le coup d’envoi de ce duel, a priori terriblement déséquilibré, entre Étoile Carouge et le FC Bâle, mais l’audace teintée d’intelligence et l’impressionnante maîtrise collective affichées par le modeste 11e de Promotion League face au leader de Super League a été à la fois admirable et stupéfiante.

«La seule chose que je leur ai dit, raconte l’entraîneur carougeois, c’est que ce match devait être le nôtre, pas le leur. Le quotidien des Bâlois, c’est de jouer l’Europe et la Super League, pas de se mesurer à un adversaire comme nous.» Un message qui a eu le don de transcender, sans excès toujours contreproductif, une équipe qui a eu l’immense mérite de regarder ce FC Bâle droit dans les yeux dès les premiers instants de ce duel. Une attitude positive et une concentration de tous les instants qui ont eu comme principale conséquence de tenir les attaquants rhénans souvent très loin de Damien Chappot. Et lorsque Dan Ndoye trouvait une ouverture, il manquait d’abord le cadre (15e) puis voyait sa reprise de la tête être détournée par le gardien genevois (29e).