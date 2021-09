Sur les routes du canton – Hermance, par chemins chics La «Tribune de Genève» vous invite à découvrir le canton en pédalant. Cathy Macherel Tribune de Genève

Le meilleur chemin pour se rendre d’un point A à un point B n’est pas forcément la ligne droite. Il en va ainsi quand on se rend dans le joli village d’Hermance depuis la ville; les pressés emprunteront la rampe de Vésenaz et la route rectiligne de Thonon, autoroute à pendulaires, les cyclistes par loisir prendront le temps de cheminer sur de petites routes, d’admirer paysage et belles demeures, puisque la destination nous amène à traverser l’une des parties les plus cossues du canton.

Notre balade démarre au Jardin anglais, longe le quai Gustave-Ador pour gagner la tranquillité du parc des Eaux-Vives. La grimpette en direction du restaurant nous met en jambes, on admire au passage les séquoias géants centenaires qui dominent le parc. Encore un effort en montant Frontenex, et nous voici bientôt empruntant le chemin Le-Fort à la hauteur de la Vigne Blanche, repère d’un parcours qui va tracer son sillon entre élégants domaines et belles demeures.