Tourisme – Herji dessine une carte des plus beaux endroits de Suisse Le dessinateur et géographe genevois a profité du confinement pour lancer un projet artistique participatif en vue d’un été plus local. Lorraine Fasler

Le dessinateur genevois Herji a mis à contribution les internautes pour réaliser sa carte des plus beaux endroits de Suisse, dessinée dans son appartement des Pâquis durant le confinement. Laurent Guiraud

Herji est un dessinateur bien occupé depuis le début du mois. Presque débordé, confie-t-il, mais il ne s’en plaint pas. La cause? La «Carte des plus beaux endroits de Suisse», qu’il a réalisée durant le confinement, rencontre un franc succès.

«Du jour au lendemain, à cause de la pandémie, tout s’est arrêté. Je me suis retrouvé sans travail, j’ai alors profité de ce temps pour réaliser cette carte du pays, une envie que j’avais depuis longtemps et qui collait à l’actualité. Les Suisses vont moins voyager à l’étranger cet été, comme le recommandent les autorités. C’était un moyen de donner des idées de visites», raconte Herji, géographe de formation.

319 lieux à découvrir

Le 14 mai, le Genevois lance un appel à participation à ses followers sur les réseaux sociaux: «Partagez en commentaires vos endroits les plus beaux/insolites/mystérieux à voir en Suisse - villages, forêts, châteaux, lacs, vallées…» Au total, 319 lieux sont retenus et reproduits sur une carte dessinée à la main au stylo-plume et nuancée aux Néocolor. Pas de quête d’exhaustivité, mais de la beauté. Pour Genève, la cité sarde Carouge, la cathédrale Saint-Pierre, Dardagny, ou encore la réserve naturelle du Moulin de Vert, à Cartigny, font partie des élus. Pour le côté suisse alémanique, les suggestions sont moins nombreuses. Le dessinateur arpente les forums de voyageurs et sites d’offices du tourisme, afin de partager d’autres pépites et compléter les zones vides. «J’ai découvert 80% des lieux mentionnés sur la carte!» reconnaît-il.

Outre les localités, les sites naturels, les régions d’exception et les sites classés au patrimoine de l’Unesco sont dessinés.

Sur les réseaux, les internautes semblent emballés par le projet, même si Corinne s’époumone virtuellement: «Y A PAS LA TCHAUX!» D’autres regrettent surtout la cherté des vacances 100% locales. Si les sous manqueront peut-être, ce ne sera pas le cas des idées de balades, même proches de chez soi. Et la demande est au rendez-vous. Sur son site, le dessinateur propose plusieurs formats, médiums et tarifs, allant de 39 à 389 francs l’exemplaire. Environ 700 impressions ont déjà été lancées à l’imprimerie G. Chapuis, à Plan-les-Ouates. Le stock prévu a même été dévalisé à la suite de la présentation du projet au «19 h 30» de la RTS, mais la machine est relancée depuis.

Carte gourmande à l’étude

Et l’aventure risque de ne pas s’arrêter là. «Je souhaiterais réaliser, d’ici à l’automne, une carte gastronomique du pays, cette fois, avec les spécialités propres à chaque région», annonce le gourmet.

D’ici là, il ne peut que conseiller de se rendre au col du San Bernardino, à 2065 mètres d’altitude, et d’admirer le lac de montagne de Moesola, qu’il a découvert durant un tour de Suisse à vélo. Pour les 318 autres beautés, il faudra scruter la carte.