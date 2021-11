Exposition, rétrospective, publication – «Henry Brandt, arpenteur de la planète, mon père» Aventurier, pionnier, anthropologue… le visionnaire (1921-1998) a écrit des pages emblématiques du cinéma et de la photographie suisse. Son fils Christophe le raconte. Cécile Lecoultre

Christophe Brandt, fils du cinéaste Henry Brandt, dans le dernier plan de «La course au bonheur», tourné pour l’Expo universelle de 1964. FONDS HENRY BRANDT, MAHN / DR

Christophe Brandt ne se ressemble pas. Entendez par là que sa bouille de gosse est devenue une icône du cinéma suisse en 1964, quand son père Henry présentait à l’Exposition universelle le film «La Suisse s’interroge». Un gros plan sur le garçonnet concluait ce violent pamphlet contre «la course au bonheur» de la société de consommation, balafré d’une question: «C’est ça la vie?»

Christophe Brandt, aujourd’hui. «Mettre papa au musée, c’était important de le confier à d’autres…» DR

Le figurant d’hier gère désormais l’héritage. Et pour le centenaire de la naissance d’un pionnier hors du commun, il faut voir large: exposition à Neuchâtel, rétrospective à Lausanne, publications… «J’ai l’impression de revivre mon enfance, entre les instruments africains que les Peuls mettaient à leur pied, calebasses, paniers, le musée est devenu ma maison. Mettre papa au musée, c’était important de le confier plus loin, de prendre une distance symbolique et laisser les autres s’y insérer.»