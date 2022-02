Ils le surnomment «Jésus» – Henrik Tömmernes, l’œil, le cœur et le cerveau de Ge/Servette À 31 ans, le défenseur suédois des Aigles est au sommet de son art. Comme sur la glace, il se raconte avec élégance et précision, entre «belle enfance» et rêve de titre. Simon Meier

Henrik Tömmernes vit sa cinquième saison aux Vernets. Son contrat court encore jusqu’au printemps 2023. Magali Girardin

«J’essaie d’être moi-même», dit-il volontiers. Être soi-même, quand on s’appelle Henrik Tömmernes, ça signifie beaucoup. Niveau boulot, déjà, ça implique de jouer les sauveurs de Ge/Servette. Mardi soir à Davos, quelque vingt-quatre heures après son retour de Chine avec une médaille en chocolat, le Suédois s’est montré décisif (un but, un assist), exemplaire malgré la fatigue. «Je n’avais jamais joué sur une glace aussi grande et depuis la ligne bleue, les buts adverses me semblaient très loin, mais je me suis bien senti, plaisanta-t-il une fois son morceau de bravoure accompli. Maintenant, j’ai le temps de récupérer jusqu’au prochain match.»