Révélation littéraire – Henri Rochat, le Vaudois qui tapait l’incruste chez Proust Une correspondance tragicomique campe le désarroi du grand Marcel face à un secrétaire indélicat. Cécile Lecoultre

Marcel Proust dans les années 1920, cherche à se débarrasser d’un secrétaire encombrant d’origine vaudoise, comme le révèle une correspondance inédite. Sygma via Getty Images

Dans la masse des publications générées par le centenaire de la mort de Marcel Proust, «Lettres à Horace Finaly» amuse par son parfum «pipolesque» léger. Alors que l’œuvre du génie du temps perdu n’en finit pas d’être décortiquée, cette simple correspondance en dit long sur la drôlerie persistante de l’écrivain face à l’adversité et sur son génie du détail qui tue le cliché dans la banalité des affaires quotidiennes.

Une des quinze lettres vendues aux enchères en juin 2021 à la maison Aguttes, le lot était estimé à 50’000 euros. DR

De 1919 à 1921, Horace Finaly, directeur de la Banque de Paris et Pays-Bas, se lie avec Marcel Proust, bientôt couronné du Prix Goncourt pour «À l’ombre des jeunes filles en fleurs». Le financier raffiné récite par cœur l’entier de «La divine comédie» de Dante et lit Homère en version originale, le romancier est fasciné par la délicatesse secrète du rude et influent affairiste.

Horace Finaly, directeur de Paribas et grand ami de Marcel Proust, finira par apparaître dans «La recherche», tout comme il se dit qu’Henri Rochat a sans doute inspiré le personnage d’Albertine… DR

Leur amitié se soude par la création d’une revue, des week-ends au casino d’Ostende ou des excursions à Douvre. Elle pétille dans une vingtaine de lettres autographes et signées de Marcel Proust. C’est lors d’une vente aux enchères que cette correspondance a refait surface, centrée sur une mésaventure délicate quand l’écrivain demande à son vieux camarade de l’aider à se débarrasser d’un amant envahissant en lui trouvant un emploi aux cinq cents diables, l’Extrême-Orient ou l’Afrique par exemple. Ce sera Recife, au Brésil.

La finesse de l’épistolier perce dans ses contradictions. Proust souligne ne pas vouloir blesser cet Henri Rochat, venu de la vallée de Joux comme serveur au Ritz via l’École hôtelière de Lausanne, même si l’indélicat tape l’incruste chez lui depuis trois ans. Mais il n’est pas dupe des intentions du gredin. Voir ses «fugues où il a malheureusement perdu non seulement l’embonpoint qu’il avait gagné à la maison, mais aussi tout l’argent que je lui avais donné, qui ferait aujourd’hui une petite fortune (presque équivalente à la mienne), et qu’il a généreusement distribué à des «poules»…»

L’humour sarcastique qui enchante parfois l’œuvre proustienne comme les épines d’un buisson embaumé, pique de manière inopinée dans une scénographie savante. Après des confessions émues au dernier degré, le bon sens explose en post-scriptum: «Faut-il garder mes Royal Dutch ou les vendre?»

