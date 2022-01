Tennis – Henri Laaksonen éliminé d’entrée par Daniil Medvedev Le Schaffhousois s’est incliné dès le 1er tour de l’Open d’Australie, mardi, face au nouveau favori du tournoi, le Russe Daniil Medvedev (6-1 6-4 7-6). Jérémy Santallo

Henri Laaksonen côté revers lors de son 1er tour, mardi, face au favori russe Daniil Medvedev. Getty Images

Pas verni lors du tirage au sort la semaine dernière, Henri Laaksonen n’a comme prévu jamais vraiment eu sa chance face au No 2 mondial, Daniil Medvedev, mardi au sein de la Rod Laver Arena. Le Schaffhousois, actuellement classé au 91e rang mondial – le meilleur de sa carrière, comme en janvier 2017 –, a été battu 6-1 6-4 7-6 (3) en 1h54 dès le 1er tour de l’Australian Open par le Russe, nouveau favori du tournoi depuis l’expulsion de Novak Djokovic.

Programmé en troisième rotation sur le court central de Melbourne Park, Henri Laaksonen a peut-être eu le malheur de trop bien débuté son duel avec le vainqueur de l’US Open. Car après avoir chipé le service du Moscovite d’entrée, celui qui avait atteint le 3e tour à Roland-Garros et Flushing Meadows en 2021 s’est complètement liquéfié dans les minutes qui ont suivi – la peur d’être à la hauteur? –, jusqu’à vouloir changer de côté avant même la fin d’un jeu…

Balayé lors du 1er set – il a perdu six jeux d’affilée –, Henri Laaksonen a mieux donné la réplique à Daniil Medvedev dans la deuxième manche mais lors du cinquième jeu, la sublime couverture du terrain du protégé de Gilles Cervara l’a écœuré. Dans le 3e set, le Suisse de 29 ans s’est retrouvé deux fois à 30A (à 4-3 et 5-4) mais n’a jamais su s’ouvrir la porte d’un éventuel break. Et dans le jeu décisif, il a offert cadeau sur cadeau pour finir avec 46 fautes directes.

Stefanie Vögele battue au 1er tour Afficher plus Pour sa septième participation à l’Open d’Australie, Stefanie Vögele ne ralliera pas le 2e tour - son meilleur résultat jusqu’ici à Melbourne - pour la cinquième fois. Sortie des qualifications avec ses trois victoires, l’Argovienne de 31 ans, 145e joueuse mondiale, s’est inclinée lourdement 6-3 6-1 en 1h07 sur le court No 8 face à la Russe Daria Kasatkina (24 ans, WTA 23). Breakée dès le premier jeu de la rencontre, la Suissesse s’est montrée trop friable sur son service (52% de points gagnés avec sa première balle, 24% avec la deuxième) pour espérer un meilleur sort face à la récente finaliste du tournoi de Sydney.

