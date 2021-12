Repéré pour vous – Henri Dès chérit les animaux musicaux Le chanteur se fait narrateur pour «Pierre et le loup» et «Le carnaval des animaux». Matthieu Chenal

L’amusante pochette de l’album «Pierre et le loup» et «Le carnaval des animaux» paru chez Claves. claves.ch

Au Septembre Musical Montreux-Vevey 2019, Henri Dès avait fait le narrateur de «Pierre et le loup» devant un public d’enfants conquis et avec, derrière lui, rien moins que l’Orchestre du Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et son chef Valéry Guerguiev. L’infatigable chansonnier remet le couvert de conteur pour le chef-d’œuvre de Sergueï Prokofiev, mais avec le Collegium de Winterthour, un des meilleurs orchestres de chambre de Suisse.

Le récit, savamment imbriqué dans la musique, va droit au fait, sans bavardage inutile et avec un tonus de très bon aloi. L’album enchaîne dans la veine plus loufoque de l’inusable «Carnaval des animaux» de Camille Saint-Saëns, toujours commenté par le récitant vaudois, mais cette fois-ci avec les chefs de pupitre du Musikkollegium et aux pianos l’excellent duo lituanien Vilija Poskute et Tomas Daukantas: ça galope, ça hennit et ça caquette avec humour!

Un projet mené haut la main par le violoniste Roberto González-Monjas. À noter qu’une version en schwyzerdütsch est disponible avec Kurt Aeschbacher.

Henri Dès ne chante pas dans cet album, mais captive avec sa voix chaude et son ton souriant. LAURA GILI

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

