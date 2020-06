Assurances – Helvetia a repris l’assureur espagnol Caser Le groupe saint-gallois Helvetia a déboursé 851 millions de francs pour prendre le contrôle de Caser, plus que prévu initialement.

Cette semaine, le groupe d’assurances a levé 600 millions d’euros via le placement d’un emprunt hybride subordonné afin de financer l’opération. (archives) KEYSTONE/archive

Helvetia racheté l’assureur espagnol Caser. Le groupe saint-gallois a finalement déboursé 800 millions d’euros (851 millions de francs).

Le montant est légèrement supérieur au plafond de quelque 780 millions d’euros initialement annoncé.

Suite à cette opération, l’assureur de Suisse orientale a pris le contrôle de Caser à hauteur de 69,4% du capital-actions, indique vendredi un communiqué. Les 30% restants demeurent entre les mains de «partenaires stratégiques dans le domaine de la distribution bancaire».

L’acquisition, la plus importante de l’histoire d’Helvetia, vise à développer les activités d’assurance dommages et à améliorer la distribution en Espagne. Helvetia et Caser comptent ensemble plus de 11’500 collaborateurs et plus de sept millions de clients pour un volume d’affaires de plus de 10 milliards de francs, précise le communiqué.

Lors de l’annonce de cette prise de contrôle fin janvier, Helvetia visait une participation de près de 70% dans Caser, pour un prix d’environ 780 millions d'euros. Cette semaine, le groupe d’assurances a levé 600 millions d'euros via le placement d’un emprunt hybride subordonné afin de financer l’opération.

( ATS/NXP )