Bilan de 2020 – Helvetia a amélioré son volume d’affaires Avec la crise du Covid-19, l’assurance Helvetia a vu sa rentabilité diminuer, mais d’autres chiffres ont augmenté.

Le volume d’affaires de Helvetia a progressé de 2,7% à 9,71 milliards de francs, Keystone/Georgios Kefalas

L’assureur Helvetia a vu ses résultats 2020 impactés par la pandémie de coronavirus, en raison du coût occasionné par les dommages assurés et la mauvaise performance de ses placements. Les actionnaires recevront un dividende stable.

Le volume d’affaires a progressé de 2,7% à 9,71 milliards de francs, avec une nette baisse de 12% des primes brutes dans l’assurance vie et une accélération de 16,1% dans l’activité non-vie, a indiqué jeudi l’assureur st-gallois dans son rapport annuel.

Face aux dommages assurés liés à la crise sanitaire, notamment les interruptions d’activité et les assurances de voyage, le ratio combiné net (rapport entre les dédommagements et les frais et les primes encaissées) s’est dégradé de 1,7 point de pourcentage à 94,0%.

Prévisions dépassées

Le groupe a également profité de l’acquisition de l’espagnol Caser, qui a enregistré une solide hausse des primes d’assurance dans le domaine non-vie, apportant une contribution de 54,3 millions de francs au niveau du bénéfice.

Au niveau de la rentabilité, le résultat après impôts a chuté de 47,7% à 281,7 millions de francs.

Ces chiffres clés dépassent légèrement les prévisions du consensus AWP. Les actionnaires recevront un dividende inchangé à 5 francs par action, répondant ainsi aux projections des analystes.

ATS