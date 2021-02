Improvisation théâtrale – «Helvetia 2050», retour vers le futur de la Suisse Trois improvisateurs ont entrepris ce projet singulier. Nous avons rencontré deux d’entre eux, Lygia Pavitt et Damian Veiga. Pascal Gavillet

Lygia Pavitt et Damian Veiga, deux improvisateurs à l’origine d’«Helvetia 2050». Lucien FORTUNATI

D’abord, c’est un groupe Facebook qui attira notre attention. Sur une image, onze improvisateurs posaient en attendant de jouer on ne sait quoi. Ce «on ne sait quoi» a pour nom «Helvetia 2050», et en remontant dans la page, on en apprenait un peu plus. À savoir qu’il s’agissait d’un spectacle de théâtre participatif, qu’il était soutenu financièrement par l’Université de Genève et qu’il se jouerait début mars à Uni Mail. La singularité du projet nous a donné envie d’en savoir plus. Et même de rencontrer ceux ou celles qui l’avaient lancé. Un petit mot en guise de message et la réponse arriva très vite. Lygia Pavitt, improvisatrice à Genève, nous confirma qu’ils étaient trois porteur.euse.s de ce projet et qu’elle était chargée plus spécifiquement de la communication et de la diffusion du spectacle. Quant aux deux autres, il s’agit de Damian Veiga et Léo Moreno, également improvisateurs. C’est finalement avec Lygia et Damian qu’on a convenu d’un rendez-vous, Léo étant accaparé ailleurs par son service civil.