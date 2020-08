Carnet noir – Helmut Hubacher meurt à l’âge de 94 ans L’ancien président du Parti socialiste suisse s’est éteint à l’âge de 94 ans. Le Bernois a présidé son parti entre 1975 et 1990.

Helmut Hubacher a présidé le PS entre 1975 et 1990 (archives). KEYSTONE/KARL-HEINZ HUG

L’ancien président du Parti socialiste suisse Helmut Hubacher est décédé mercredi à l’âge de 94 ans. Conseiller national de Bâle-Ville de 1963 à 1997, le Bernois a présidé son parti entre 1975 et 1990. Il est resté présent dans le débat public ces dernières années.

Helmut Hubacher a succombé à une grave et courte maladie, indique jeudi son fils Simon. Le PS confirme une information révélée par plusieurs médias.

Figure marquante de l’histoire du parti, Helmut Hubacher a pesé sur la politique suisse durant un demi-siècle, rappelle le PS dans son communiqué. Fin juin, il avait fait ses adieux aux lecteurs du Blick et de la Basler Zeitung dans une chronique, annonçant sa grave maladie.

«Il laisse un grand vide»

Le conseiller fédéral socialiste Alain Berset a rapidement réagi jeudi sur Twitter. «Nous regretterons Helmut Hubacher. En tant que social-démocrate fier et penseur critique, en tant que citoyen et être humain. Vrai, proche du peuple, sans fioriture. Il a été entendu et compris. Immuable dans ses valeurs, mais jamais têtu. Il a façonné le PS et moi-même. Un très grand. Merci Helmut».

Employé des CFF, secrétaire syndical, auteur de livres, journaliste et chroniqueur, Helmut Hubacher «était un critique passionné», prêt à tout pour défendre ses idéaux et qui «ne craignait pas la confrontation», écrit le PS qui ajoute: «Il laisse un grand vide.» Le président actuel du parti souligne: «Helmut Hubacher a été une figure marquante du socialisme au XXe siècle.»

Lors de son 90e anniversaire, il admettait que la politique était «sa vie» et qu’il ne pouvait donc pas simplement la laisser de côté. Né en 1926 à Krauchtal (BE), Helmut Hubacher a été politisé par son grand-père, alors membre de la fédération des ouvriers du secteur métallurgique.

ATS/NXP