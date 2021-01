Biographie d’une figure genevoise – Hector Hodler, une existence vouée à la paix et à l’espéranto Un livre érudit dirigé par l’historienne de l’art Marine Englert retrace la vie du fils du peintre, dont les idéaux et les actions ont marqué son temps. Irène Languin

Sous la houlette de son artiste de père, Hector Hodler apprend à peindre, comme le prouve cet autoportrait réalisé à l’huile vers 1912. Genève, Archives Jura Brüschweiler. PHOTO: ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER Sous la houlette de son artiste de père, Hector Hodler apprend à peindre, comme en témoigne cet autoportrait au crayon de graphite et huile fait en 1911. Genève, Archives Jura Brüschweiler. PHOTO: ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER L’ouvrage comprend des œuvres et des photos, mais aussi une série de textes de la main d’Hector, tel «La Grève», rédigé en 1902 à l’âge de 15 ans. Genève, Archives Jura Brüschweiler. PHOTO: ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER 1 / 7

Dans la famille Hodler, je demande le fils. Moins connu que son illustre géniteur, le peintre Ferdinand Hodler, Hector n’en demeure pas moins une figure genevoise passionnante du début du XXe siècle. Sa pensée à la fois ample et précise a profondément irrigué le mouvement espérantiste et les idéaux pacifistes de son époque, comme le révèle un ouvrage savant – et bilingue français-espéranto – fraîchement paru aux Éditions Notari sous la direction de Marine Englert.

C’est dès l’adolescence que s’exprime l’esprit vif et humaniste d’Hector Hodler, né en 1887 des amours de son père avec Augustine Dupin. Il a 15 ans quand éclate à Genève la grève générale de 1902, «déclenchée par solidarité avec les traminots victimes d’une compagnie américaine», expose l’historien Charles Heimberg dans «Hector Hodler. Une posture pacifiste».