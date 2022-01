Ski alpin – Hector domine Vlhova en géant, les Suissesses larguées La hiérarchie a bien été respectée lors du géant de Kronplatz, en Italie. La Suédoise Sara Hector s’est imposée devant Petra Vlhova et Tessa Worley. La meilleure Suissesse est 19e. Sport-Center

Sara Hector s’est imposée avec 15 centièmes d’avance sur Petra Vlhova. AFP

Les Jeux olympiques de Pékin approchent à grands pas, mais il reste des courses à gagner avant de prendre l’avion. Sara Hector l’a bien montré, elle qui a livré la manche parfaite durant le géant de Kronplatz, en Italie. La Suédoise a été impériale mardi. Elle n’a commis aucune erreur et a parfaitement su jouer de sa vitesse pour terminer en trombe. La Slovaque Petra Vlhova avait alors la pression et n’a pas su se montrer plus rapide. Elle termine deuxième de cette course, à 15 centièmes. Tessa Worley (+0’’53) complète le podium.

Mikaela Shiffrin avait un grand coup à jouer pour conserver son avance au général. L’Américaine n’a cependant pas réussi à dominer cette deuxième manche du géant, que son entraîneur Mike Day a été chargé de tracer. Elle se classe cinquième (+0’’81). Suffisant pour rester en tête, avec 17 points d’avance sur Vlhova.

Course à oublier pour les Suissesses

Michelle Gisin a décidément connu des jours plus fastes. Jamais réellement dans le timing, la skieuse d’Engelberg obtient une 26e place à oublier avec ses 2’’61 secondes de retard. Elle arborait pourtant la course en confiance après sa troisième place en Super-G dimanche. La meilleure des Suissesses se nommait aujourd’hui Andrea Ellenberger. Elle décroche une 19e place honorable à 1’’86.

De son côté, Camille Rast était partie pour détrôner une surprenante Ana Bucik qui est restée longtemps en tête de ce classement de deuxième manche. La Valaisanne a manqué son freinage au moment où elle avait 36 centièmes d’avance. Elle termine finalement à la 21e place (+2’’07). Vanessa Kasper (+2’’36) et Simone Wild (+2’’99) se classent au-delà du top 20.

Sara Hector prend la tête du classement de coupe du monde de géant, devant la Française Tessa Worley. Au général, Mikaela Shiffrin n’a que 17 points d’avance sur Petra Vlhova.

