Incendies fulgurants – Hawaï déclare l’état d’urgence Des incendies faisaient rage mercredi dans l’archipel américain d’Hawaï. Les habitants sont contraints d’évacuer, certains sautent même dans l’océan pour échapper aux feux.

«Le fait que nous ayons des feux dans plusieurs régions, et que ce soit la conséquence indirecte d’un ouragan (Dora), est sans précédent», a affirmé la vice-gouverneure Sylvia Luke. AFP

Alimentés par des vents violents, les incendies sur les îles de Maui et Hawaï ont dévoré des maisons et des commerces, notamment dans la ville touristique de Lahaina. Les témoignages et vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux.

D’après la vice-gouverneure Sylvia Luke, le réseau hospitalier à Maui était «dépassé» par l’afflux de patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. «Nous sommes déjà en contact avec d’autres réseaux hospitaliers pour alléger le fardeau», a-t-elle ajouté sur CNN.

«Le fait que nous ayons des feux dans plusieurs régions, et que ce soit la conséquence indirecte d’un ouragan (Dora), est sans précédent», a affirmé Sylvia Luke, gouverneure par intérim remplaçant Josh Green. Ces phénomènes météorologiques apportent d’ordinaire pluie et inondations, a-t-elle expliqué.

Évacuation en cours

Les évacuations sont «en cours», a-t-elle poursuivi, sans pouvoir dire combien de personnes étaient concernées. Selon l’agence de gestion des urgences d’Hawaï, la garde nationale a été activée et apportait déjà son aide à la police

«Des gens sont en train de sauter dans l’eau pour éviter les feux», a affirmé un haut responsable militaire pour l’État d’Hawaï, le général Kenneth Hara. Les garde-côtes ont indiqué avoir secouru 12 personnes dans les eaux au large de Lahaina et qu’ils envoyaient des navires vers Maui.

Plus de 15’000 foyers et commerces étaient sans électricité dans l’archipel, a indiqué le site PowerOutage. Et selon Sylvia Luke, le service d’appel d’urgence 911 ne fonctionnait pas dans certaines régions affectées. «Les services de téléphonie mobile ne marchent pas (…) et cela fait partie du problème. Le comté de Maui n’arrive pas à communiquer avec les habitants», a-t-elle dit.

AFP

