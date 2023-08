Haute-Savoie – La canicule provoque d’énormes éboulements dans les Alpes La fonte du permafrost est à l’origine de chutes de pierres impressionnantes sur la face nord de l’Aiguille du Midi et de l’Aiguille Verte ce mercredi. Aucune victime n’est à déplorer. Olivier Bot

Aucune victime n’est à déplorer dans les éboulements qui ont frappé l’Aiguille du Midi et l’Aiguille Verte. TWITTER/FRANCE BLEU

Dix à vingt mètres cubes de roche se sont détachés de la face nord de l’Aiguille du Midi en Haute-Savoie mercredi. L’éboulement s’est produit à 3500 mètres, dans un secteur peu fréquenté par les alpinistes. Aucune victime n’est à déplorer. La radio France Bleu a recueilli des témoignages sur un énorme panache de fumée qui a couvert le versant et le glacier des Pèlerins. Un écroulement similaire s’est produit sur la face nord de l’Aiguille Verte.

«Le permafrost (ndlr: sol dont la température se maintient en dessous de 0 °C pendant plus de deux ans consécutifs) est le plus atteint par la canicule de ces derniers jours. C’est une glace qui a plusieurs milliers d’années, on parle de béton de glace, de ciment de glace, mais ce ciment a malheureusement tendance à se dégrader de plus en plus profondément, ce qui explique la forte augmentation de la fréquence des événements», selon Ludovic Ravanel, géomorphologue dont France Bleu rapporte les propos.

La radio relève que la température à plus de 2000 mètres était de 27 °C mercredi. France Bleu fait également état du sauvetage par les secours en montagne de deux alpinistes dont la corde a été sectionnée par la chute d’un rocher.

