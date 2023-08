Haute-Savoie – Bravant l’interdiction, Dieudonné se produit dans un hangar privé La préfecture avait pourtant annulé le spectacle prévu samedi dans une petite commune près d’Annecy. Théo Allegrezza

Dieudonné au Palais de Justice de Genève, à l’occasion du procès qui s’est tenu en juillet 2021. Irina Popa

Malgré l’interdiction, Dieudonné s’est produit samedi soir, dans la petite commune d’Allonzier-la-Caille, près d’Annecy, en Haute-Savoie. Selon «Le Dauphiné Libéré», qui rapporte l’information ce lundi, le polémiste français a joué son dernier spectacle dans le hangar d’une société privée devant une centaine de personnes. Les spectateurs, qui avaient préréservé leur place, ont été alertés du lieu de représentation par SMS au dernier moment.

Vendredi, le préfet de la Haute-Savoie avait pourtant pris un arrêté, interdisant à Dieudonné de se produire afin «de prévenir toute atteinte à l’ordre public». Dieudonné a également bravé l’interdiction qui lui avait été faite de se produire dimanche en Isère.

Depuis plusieurs années maintenant, Dieudonné a pris l’habitude de tenir régulièrement des propos racistes et antisémites lors de ses spectacles. En avril, l’humoriste avait été condamné pour discrimination raciale, diffamation et injure par le Tribunal fédéral. Il avait nié l’existence des chambres à gaz dans l’un de ses spectacles joué à Genève et à Nyon en 2019.

