Santé mentale à Genève – Hausse massive des hospitalisations psychiatriques des jeunes Les séjours à l’hôpital ont augmenté de 27% dans le canton entre 2020 et 2021 parmi la population âgée de 10 à 24 ans. Lorraine Fasler

Les troubles psychiques sont la cause numéro une des hospitalisations des 10-24 ans depuis 2020. Auparavant, les lésions traumatiques étaient en première place. GETTY IMAGES

À Genève, un quart des hospitalisations des 10-24 ans étaient dues en 2021 à des troubles psychiques. C’est le constat relaté par l’Office cantonal de la statistique dans son rapport du 18 avril. Les filles étaient plus de 860 à avoir séjourné à l’hôpital, contre un peu plus de 500 chez les garçons. Cela représente une augmentation de 27% sur une année. Une hausse sans précédent.

Les troubles psychiques sont même la cause numéro une des hospitalisations de cette tranche d’âge depuis 2020. Auparavant, les lésions traumatiques étaient en première place.

«On peut imaginer qu’il y a eu une sorte de «déstigmatisation». Peut-être que les jeunes vont moins bien, mais surtout, ils accèdent plus aux soins!» Rémy Barbe, responsable de l’unité d’hospitalisation du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux HUG

Comment expliquer ces chiffres préoccupants? Selon Rémy Barbe, responsable de l’unité d’hospitalisation du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux HUG, le stress engendré par la pandémie ou l’anxiété liée à l’avenir, notamment en matière climatique, ne sont pas les seules explications. Il évoque aussi, à nos confrères de la RTS, un nouveau regard sur la santé mentale.

«De manière générale, les jeunes sont peu demandeurs, donc la proportion des jeunes qui sont pris en charge est faible par rapport à ceux qui ont des troubles», leur a expliqué Rémy Barbe. La pandémie a toutefois permis d’aider à la libération de la parole autour de la santé mentale. «Donc on peut imaginer qu’il y a eu une sorte de «déstigmatisation». Peut-être que les jeunes vont moins bien, mais surtout, ils accèdent plus aux soins!»

Écart entre les sexes

Les données montrent que les filles et les jeunes femmes âgées entre 10 et 24 ans étaient déjà, avant la pandémie, davantage hospitalisées pour des troubles psychiques que les garçons et les hommes, mais l’écart s’est fortement creusé en 2021 pour atteindre 21 cas pour 1000 parmi les femmes et 12 cas pour 1000 parmi les hommes. Rappelons que les femmes, de manière générale, consultent davantage que les hommes.

Concernant les 25-34 ans, le taux d’hospitalisation est en revanche plus élevé parmi les hommes, que ce soit avant ou après la pandémie. Au-delà de 34, l’écart entre hommes et femmes est faible.

Troubles de l’humeur

La cause principale d’hospitalisation varie aussi en fonction des sexes et des âges. Les femmes âgées de 10 à 24 ans hospitalisées le sont dans 48% des cas à cause de troubles de l’humeur (des épisodes dépressifs, notamment). Suivent ensuite les troubles névrotiques (troubles anxieux ou de l’adaptation, par exemple) dans 34% des cas.

Chez les garçons et les hommes âgés de 10 à 24 ans, la répartition est différente: ce sont la schizophrénie et les troubles schizotypiques et délirants qui causent la majorité des hospitalisations (31% des cas). Soulignons que ce groupe d’hospitalisations psychotiques passe de 5% parmi les 10-14 ans à 40% parmi les 20-24 ans.

Principaux groupes de diagnostics des troubles psychiques Afficher plus Troubles de l’humeur (affectifs): troubles et épisodes dépressifs, etc.

Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants.

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes: troubles de l’adaptation, état de stress, troubles anxieux, etc.

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives: intoxication, dépendance, utilisation nocive de substances psychoactives (alcool, cannabis, cocaïne), etc.

Autres troubles.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.