Besoin de main-d’œuvre – Hausse d’un quart du nombre de travailleurs étrangers en Suisse Une différence qui s’explique par la pénurie de personnel qualifié. Les Italiens sont les plus nombreux, devant les Allemands, les Portugais et les Français.

La nette hausse sur un an s’explique par les besoins de main-d’œuvre dans les services, l’industrie et la construction (photo d’illustration). KEYSTONE

La forte demande de main-d’œuvre en Suisse a provoqué un bond de 26% du nombre de travailleurs étrangers l’an dernier dans le pays, par rapport à 2021. Le solde migratoire (différence entre l’immigration et l’émigration) s’est établi à 81’345 personnes à fin décembre.

Ce solde migratoire est en forte hausse (+ 19’819) par rapport à 2021, l’émigration étant restée stable tandis que l’immigration progressait nettement, indique jeudi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Fin décembre, 2,242 millions de ressortissants étrangers résidaient en Suisse de façon permanente, contre 2,21 millions six mois plus tôt.

Les Italiens sont les plus nombreux, devant les Allemands, les Portugais et les Français. La nette hausse sur un an s’explique par les besoins de main-d’œuvre dans les services, l’industrie et la construction.

ATS

