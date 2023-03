Transport aérien – Hausse du nombre de morts avec la reprise du trafic Selon un bilan publié mardi, 158 personnes sont décédées en 2022 dans des accidents impliquant des avions.

L’Iata a dénombré 39 accidents d’avions commerciaux en 2022, contre 29 en 2021. KEYSTONE/AP Photo/Dmitry Lovetsky

Cent cinquante-huit personnes sont mortes dans le monde en 2022 dans des accidents impliquant des avions commerciaux, contre 121 en 2021, sur fond de reprise du trafic après le Covid-19, selon un bilan publié mardi.

La grande majorité de ces décès (132) est due au crash, jusqu’ici inexpliqué, d’un Boeing 737 de la China Eastern le 21 mars 2022 en Chine, a souligné l’Association internationale du transport aérien (Iata) dans son rapport annuel sur la sécurité.

Dix-neuf autres personnes sont mortes le 6 novembre lors de l’accident d’un turbopropulseur ATR-42 de Precision Air en Tanzanie, selon l’Iata, qui dénombre au total cinq accidents mortels impliquant des avions commerciaux l’année dernière, contre sept en 2021. Trois des accidents ont fait des victimes seulement au sol: deux ont impliqué des véhicules roulant sur la piste, tandis que le dernier a coûté la vie à un employé aspiré par un moteur.

39 accidents en 2022

L’Iata a dénombré 39 accidents d’avions commerciaux en 2022, contre 29 en 2021. Parallèlement, le trafic aérien a crû de 25% à 32 millions de vols, même s’il est resté inférieur de 31% au total de 2019, avant la pandémie qui a torpillé ce secteur.

Le nombre d’accidents par million de vols a néanmoins grimpé à 1,21 contre 1,13 un an plus tôt. Le taux d’accidents mortels a en revanche baissé à 0,16 (-0,11 point). Il y avait eu 132 morts dans des accidents d’avions commerciaux en 2020 et 240 en 2019, année de l’accident du Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines (157 morts).

2’263 ans avant de subir un accident

L’Iata a fait valoir mardi que le taux d’accident par million de vols restait en nette baisse à moyen terme, puisqu’il était encore de 2,31 en 2013. Cette amélioration est rendue possible par l’accumulation successive, depuis le début de l’aviation commerciale, de réglementations, technologies, infrastructures, mais aussi par la formation des pilotes. Les catastrophes aériennes entraînent systématiquement des enquêtes techniques très fouillées.

A noter que les jets sont bien plus sûrs que les avions à turbopropulseurs, avec respectivement 0,17 et 1,47 accident grave (appareil irréparable) par million de vols en 2022.

Mais en moyenne, un passager qui volerait tous les jours mettrait 2’263 ans avant de subir un accident, et 25’214 ans un accident mortel, a souligné l’Iata, qui représente quelque 300 compagnies aériennes totalisant 83% du trafic mondial.

AFP/CBD

