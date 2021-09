Tendances économiques – Hausse des prix à la production et à l’importation en Suisse Les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique indiquent une progression des prix, en particulier dans la chimie et la pharma.

Sur le mois sous revue, l’indice des prix à la production a atteint 102,4 points, en progression de 0,5% par rapport à juillet et de 2,9% au regard d’août 2020, ressort-il des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). (archives). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

L’indice suisse des prix à la production et à l’importation (PPI) a poursuivi sa progression en août, soutenu en particulier par le renchérissement des produits chimiques et pharmaceutiques.

Sur le mois sous revue, l’indice des prix à la production a atteint 102,4 points, en progression de 0,5% par rapport à juillet et de 2,9% au regard d’août 2020, ressort-il des chiffres publiés mardi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Outre l’augmentation des tarifs des produits chimiques et pharmaceutiques, la hausse mensuelle reflète le renchérissement des métaux et de produits semi-finis en métaux.

Les statisticiens de la Confédération ont par ailleurs recensé des tarifs plus élevés pour le sciage et le rabotage du bois, les produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que les légumes frais. Côté baisses de prix, l’OFS mentionne essentiellement au niveau des prix à la production, celles de la ferraille et de la viande de porc.

Pour les prix à l’importation, lesquels ont crû de 1,0% au regard du mois précédent, le renchérissement a concerné les produits chimiques organiques, les matières plastiques de base, les hydrocarbures, les métaux et les produits semi-finis en métaux, les produits en bois, en caoutchouc et en plastiques. Ont aussi augmenté le papier et le café vert. Les préparations pharmaceutiques et les produits pétroliers ont en revanche coûté moins cher. L’indice de prix à l’importation est ressorti en août à 107,0 points. En comparaison annuelle il a bondi de 7,6%.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.