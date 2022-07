Encre bleue – Hasta pronto amigos Julie part au soleil, l’Encre bleue se met au vert. Quant à moi, je vous invite à nous envoyer des cartes postales. Et à porter des casquettes. Opinion Julie

FRANK MENTHA

Ceci est ma dernière chronique avant la pause d’été. Julie part en vacances jusqu’au 21 août. Celle qui écrit ces lignes, en revanche, ne s’exile pas sur une plage pendant deux mois (je ne dirais pas non, cela dit…) mais viendra en renfort de ses collègues pour rédiger de (vrais) articles. Car si l’actu en été est maigre, l’équipe au journal devient carrément rachitique, un peu comme la connaissance de la conseillère administrative de la Ville chargée de l’Aménagement en matière de dégrappage de bitume…

J’avoue que j’aimerais que nous restions en contact. N’hésitez pas à m’envoyer des nouvelles par e-mail ou par carte postale. L’abribus devant chez vous qui flambe, un témoignage de maltraitance en EMS ou encore un nageur qui fait l’aller-retour dans le lac? De parfaits sujets en rubrique locale. L’adresse: geneve@tdg.ch . Un coup de gueule contre les «îlots de fraîcheur» qui ne marchent pas ou une idée sur la façon dont les politiciens devraient gérer le dérèglement climatique? Envoyez votre missive à courrier@tdg.ch pour passer dans le courrier des lecteurs.

Si vous voulez raconter ce sentiment de joie qui vous habite pendant l’été et que vous espérez garder le plus longtemps possible à la rentrée, ce détail insolite repéré dans la rue, cette anecdote impliquant un fox-terrier, des saucisses de veau mystérieusement disparues et la colère de votre voisine lors de son barbecue, envoyez-les moi à julie@tdg.ch et je me les garde au chaud pour la rentrée. Et bien sûr, pour ceux qui sont allergiques à internet, on vous attend au 11, rue des Rois, pour entendre vos histoires.

En attendant, portez-vous bien m’sieurs-dames, mettez vos casquettes, vos lunettes, et mollo sur les apéros quand le soleil tape ou quand vous nagez en eau vive. Vous me manquez déjà. Hasta pronto amigos.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.