Kosovo – Hashim Thaçi s’en prend à la justice internationale Le président kosovar Hashim Thaçi a accusé sans le nommer le tribunal spécial de La Haye. Il a promis de s’adresser dimanche soir à ses compatriotes.

Hashim Thaçi est accusé de crimes de guerre par le tribunal spécial de La Haye. KEYSTONE

Le président kosovar Hashim Thaçi s’en prend à la justice internationale après sa mise en accusation à La Haye par les procureurs spéciaux qui lui reprochent des crimes de guerre pendant le conflit avec la Serbie. Il a annoncé vendredi avoir atterri à Tirana sur le chemin du retour au Kosovo, où il s’adressera dimanche soir à ses compatriotes.

S'il n’a pas commenté pour l’heure sa mise en accusation, il a actualisé son profil sur les réseaux sociaux, en s’en prenant, sans le nommer, au tribunal spécial de La Haye. Hashim Thaçi, 52 ans, est l’ancien commandant politique de la guérilla indépendantiste albanaise kosovare (UCK) qui avait déclenché la rébellion contre la Serbie il y a plus de vingt ans.

L’ex-guérillero a été mis en accusation mercredi avec d’autres par les procureurs du tribunal spécial de La Haye pour une série de crimes présumés relatifs au conflit de 1998 à 1999. Les crimes présumés «impliquent des centaines de victimes connues d’origine albanaise, serbe et rom et d’autres origines et comprennent des opposants politiques».

Une cause «pure»

Un juge doit encore valider ou non l’acte d’accusation qui mentionne des chefs de meurtre, de disparitions forcées, de persécutions et de tortures. Il est peu vraisemblable qu’un mandat d’arrêt soit ordonné contre le président kosovar avant une inculpation officielle, ce qui pourrait prendre des mois.

Dans un message à ses «soeurs, frères et merveilleux amis», Hashim Thaçi a promis de «s’adresser à (eux) dimanche soir depuis son bureau». «Je reste plein d’espoir que les jours à venir seront les meilleurs pour le Kosovo et l’Albanie», ajoute-t-il.

En attendant, au Kosovo, les partisans comme les contempteurs du président défendent la guerre comme étant une cause «pure» annonciatrice de l’indépendance du Kosovo. Celle-ci a été proclamée en 2008 mais n’est toujours pas reconnue par la Serbie.

