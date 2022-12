Violences sexuelles – Harvey Weinstein veut faire appel de sa condamnation à Los Angeles Harvey Weinstein a annoncé ce mardi 20 décembre 2022 vouloir faire appel de sa condamnation pour viol et agressions sexuelles à Los Angeles, qui risque de lui valoir près de dix-huit années supplémentaires en prison.

Harvey Weinstein. AFP

L’ex-producteur déchu d’Hollywood Harvey Weinstein a annoncé mardi vouloir faire appel de sa condamnation pour viol et agressions sexuelles à Los Angeles, qui risque de lui valoir près de 18 années supplémentaires en prison.

Harvey Weinstein, qui purge déjà une peine de 23 ans de prison après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires, «est déterminé à poursuivre ses procédures judiciaires pour finalement prouver son innocence», selon un communiqué transmis à l’AFP par son porte-parole. «Harvey est évidemment déçu par le verdict», ajoute le communiqué, en soulignant que le témoignage sur lequel se base sa condamnation «fournit une base solide pour un appel».

L’ancien «roi» du cinéma de 70 ans, qui a produit de grands succès primés comme «Pulp Fiction» ou «The Artist», a été reconnu coupable lundi d’un viol et de deux agressions sexuelles sur une femme dans un hôtel de Beverly Hills en 2013, au terme d’un procès qui a disséqué la manière dont il abusait de son pouvoir à Hollywood pour agresser impunément nombre d’actrices. Après deux mois de procès, les jurés ont ainsi entièrement donné raison à l’une des quatre femmes anonymes qui l’accusaient. Ils n’ont en revanche pas formulé de verdict concernant les accusations de deux autres femmes, et l’ont déclaré non coupable des allégations portées par la dernière.

Des accusations en 2017 à l’origine du mouvement #MeToo

Les enquêtes de presse qui avaient révélé les premières accusations en 2017 ont entraîné le mouvement #MeToo, phénomène mondial de libération de la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Lundi, la femme reconnue comme victime par les jurés a salué le verdict et a espéré que son agresseur «ne voit jamais de sa vie l’extérieur d’une cellule de prison.» «Harvey Weinstein a détruit une partie de moi pour toujours», a-t-elle insisté dans un communiqué.

Mardi, les jurés n’ont pas réussi à se montrer unanimes sur d’éventuelles circonstances aggravantes de l’agression qu’elle a subie. De quoi limiter la peine maximale encourue par l’ex-producteur à 18 ans derrière les barreaux, au lieu de 24.

Le verdict de ce nouveau procès à Los Angeles était particulièrement important pour l’ex-producteur. Car après un refus initial de la justice, la Cour suprême de New York l’a finalement autorisé en août à faire appel de sa condamnation de 2020, une décision initiale qui avait constitué une victoire majeure du mouvement #MeToo.

Weinstein également inculpé au Royaume-Uni

À l’audience, l’accusation a dépeint Harvey Weinstein comme un ogre tout-puissant, un «prédateur» dont la mainmise sur Hollywood -- les films qu’il a produits ont reçu plus de 330 nominations aux Oscars et 81 statuettes -- a longtemps empêché ses victimes de parler, par peur de répercussions sur leur carrière.

Sa défense a, elle, systématiquement mis en doute la parole des quatre accusatrices au cours du procès et a insisté sur le manque de preuves matérielles et d’éléments médico-légaux.

Au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viols. Mais le délai de prescription a été dépassé dans nombre de ces affaires, certaines remontant à 1977. L’ex-producteur est également inculpé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996.

AFP/Elie Courboulay

