Hockey sur glace – Hartikainen a porté Ge/Servette contre Ambri Le Finlandais a inscrit un triplé, son premier sous le maillot grenat, pour offrir la victoire à son équipe contre Ambri (5-2). Ruben Steiger Genève

Teemu Hartikainen a été le grand bonhomme du GSHC contre Ambri. BASTIEN GALLAY / LPS

Trois, c’est le nombre de défaites consécutives à domicile qu’aura connu Ge/Servette. Portés par un Hartikainen de gala - trois buts -, les Genevois ont pris la mesure d’Ambri (5-2) pour mettre fin à leur mauvaise série aux Vernets, à l’occasion du match de l’Escalade. Le leader de National League se rend samedi à Kloten pour asseoir sa position avant la pause internationale.

Les Aigles ont frappé fort d’entrée en ouvrant le score, sur une action de rupture à la suite d’un revirement des Léventins, dès la 48e seconde. Winnik, bien servi par Miranda, a parfaitement déjoué Juvonen. Ambri a néanmoins rapidement pu égaliser en jeu de puissance par Hofer (3e). Les hommes de Cereda ont profité des nombreuses imprécisions genevoises pour se montrer les plus dangereux durant le premier quart d’heure.



Puissance et sens du but

Dès cet instant, Ge/Servette a été la meilleure formation sur la glace. En moins de 14 minutes, entre la 21e et la 34e, la marque est passée de 1-1 à 4-1 grâce au premier triplé de l’exercice de l’inévitable Teemu Hartikainen. Le Finlandais a, comme à son habitude, fait parler sa puissance dans le slot et son sens du but. Plus globalement, c’est son trio avec Pouliot et Omark qui a été impressionnant de facilité en se créant une multitude d’occasions.



Fort de cet avantage, le GSHC a géré dans l’ultime acte, en connaissant tout de même quelques frayeurs avec la réduction du score de Zwerger (48e). La formation dirigée par Cadieux samedi à Kloten pour y disputer son dernier match avant la deuxième trêve internationale de la saison.

Afficher plus Les Vernets, 6293 spectateurs Arbitres: MM. Borga, Mollard, Altmann, Huguet.Buts: 1e Winnik (Miranda) 1-0, 3e Hofer (Zwerger, Virtanen / 5 c 4) 1-1, 21e Hartikainen (Filppula, Omark / 4 contre 3) 2-1, 29e Hartikainen (Pouliot) 3-1, 34e Hartikainen (Omark) 4-1, 48e Zwerger (Virtanen / 5 contre 4) 4-2, 58e Filppula (cage vide) 5-2. Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux. Ambri: Juvonen (40e Conz); Heed, Z. Dotti; Virtanen, Burren; Fohrler, Fischer; Zündel, I. Dotti; Bürgler, Heim, McMillan; Hofer, Spacek, Chlapik; Trisconi, Wüthrich, Marchand; Pestoni, Grassi, Zwerger. Entraîneur: Cereda. Pénalités: 9 x 2’ contre GE Servette; 6 x 2’ contre Ambri. Notes: GE Servette sans Vatanen (blessé), Cavalleri (surnuméraire), Berthon (Swiss League) ni Smons (malade). Ambri sans Pezzullo, Kostner, Kneubuehler (blessés) ni Shore (malade). Filppula manque un penalty à 56’50. Ambri sans gardien de 57’00 à 57’37. Tir sur les montants: 17e Winnik, 34e Zwerger, 42e McMillan, 45e Bertaggia, 51e Spacek.



