Zoom sur les monocoques du BOM – Haro sur les Hongrois du Bol d’Or Le Libera «Raffica» venu de l’Est reste sur trois succès de rang. Mais la concurrence ne se résigne pas, à l’image de Jean Psarofaghis et de son «Syz» qui a été modifié. Grégoire Surdez

Avec ses doubles échelles, «Raffica» possède un rapport poids-puissance inégalable. Loris von Siebenthal

Il y a comme une forme de lassitude qui s’installe chez les monocoques. Un peu comme à l’époque où Le Black d’Alinghi écrasait la concurrence du haut de sa supériorité technologique et sportive, le bateau de l’équipe Hongroise Raffica ne laisse que des miettes et des larmes d’eau douce à ses adversaires. Raffica? C’est cette luge rouge et grise ultralégère avec ses quatorze costauds suspendus aux échelles latérales. Un plomb humain qui permet au Libera de développer une puissance phénoménale couplée à un poids minimal. Un rapport de force qui produit une vitesse que personne ne parvient à suivre lorsque les conditions sont faibles à médium.