L’État annonce qu’il fera suivre à ses 18’000 collaborateurs une formation antiharcèlement sexuel. Ce mercredi soir, une manifestation contre les violences sexuelles se tiendra devant le Palais de justice, les militantes étant invitées à revêtir cape rouge et bonnet blanc, en référence à la fiction dystopique «La servante écarlate» de Margaret Atwood. Récemment, une proposition de résolution visant à introduire la notion de consentement dans le Code pénal suisse a été adoptée par le Grand Conseil. Ces jours, enfin, un compte Instagram recense les perles sexistes entendues dans les rédactions de médias romands, suite aux cas de harcèlement à la RTS révélés par la presse – dont la majorité des témoignages initiaux concernait pourtant des victimes masculines.

Nathalie Fontanet qualifie le harcèlement sexuel de «comportement importun qui engendre un climat de travail toxique». Fort juste. Cela étant, cette définition peut être étendue à toute sorte de harcèlement, qu’il soit sexuel ou non: une cheffe qui dénigre ou «mobbe» une subordonnée, des employés qui incitent constamment un collègue à se moquer d’un autre sous peine d’être socialement rejeté, un ou une supérieure colérique qui hurle régulièrement et profère des menaces de licenciement, etc. Ces situations engendrent elles aussi un «climat de travail toxique» et peuvent être l’œuvre d’hommes comme de femmes. Elles

ne sont ni moins graves ni moins

fréquentes que les violences sexistes.

À trop regarder les rapports de travail par la seule lorgnette du sexisme, on oublie de s’attaquer aux problèmes de harcèlement de manière générale. Une sensibilisation à tous les types de violence au travail permettrait de soulager davantage de victimes et éviterait de tomber dans le piège de représenter les bons et les méchants en fonction du sexe.