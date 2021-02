Genève – Haro sur la taxe professionnelle La droite prépare une initiative cantonale pour supprimer une mesure qu’elle juge «injuste». En Ville, le chef des Finances Alfonso Gomez souligne que cette manne permet de financer des aides pour les petits commerçants. Théo Allegrezza

La devanture d’un restaurant carougeois fermé au printemps dernier en raison du Covid-19. Enrico Gastaldello

Un prélèvement «injuste» et «archaïque», et ce d’autant plus en période de crise. À droite, des voix s’élèvent pour demander la suppression de la taxe professionnelle communale. En fin de semaine dernière, la section Ville de Genève du PLR a exigé son abandon afin «d’alléger des milliers d’entreprises sur le territoire» municipal. Une initiative cantonale est également en préparation, selon nos informations.

Héritière de «la contribution des patentes» instaurée par Napoléon, la taxe professionnelle rapporte une manne substantielle aux communes. En Ville, elle correspond à 9% des revenus totaux, soit plus de 100 millions de francs par an, l’équivalent du coût des places de crèche. Toutes les entreprises y sont soumises. Si la facture s’avère relativement indolore pour les grandes sociétés, elle peut représenter une somme importante pour les indépendants et les PME.