Harcèlement sexuel: une formation obligatoire pour les employés de l’État Cet e-learning, assorti d’un kit de prévention, sera aussi à disposition des entreprises privées. Chloé Dethurens

Nathalie Fontanet, conseillère d’État. LUCIEN FORTUNATI

Un regard appuyé sur un décolleté. Des gestes obscènes. Des propos rabaissant sur le physique. Le harcèlement sexuel au travail peut prendre différentes formes. Pour le prévenir et faire cesser les situations existantes, l’État de Genève a mis en place une formation obligatoire pour ses 18’000 employés. Cet e-learning, ainsi qu’un kit de prévention élaboré au niveau national, sera aussi mis à disposition des entreprises privées.

«Je ne savais pas», «On ne peut même plus rigoler», «Tu es rabat-joie». Ces propos, la conseillère d’État Nathalie Fontanet ne veut plus les entendre au sein du personnel de l’État. Son département a fait développer la formation, qui permettra aux employés de se mettre à la place de la victime, du témoin, de l’auteur de harcèlement sexuel, au travers de mises en situation. «Cet e-learning sera effectué par tous les collaborateurs, anciens ou nouveaux, précise la magistrate. Il y a encore un certain tabou autour de ce phénomène, les choses peinent à changer. Il faut que chacun sache ce qui est constitutif du harcèlement sexuel et que les victimes osent se plaindre.» Les responsables de ressources humaines, le personnel d’encadrement, seront, eux, formés de manière approfondie.

Combien y a-t-il de cas à l’État? Difficile à dire, puisque toutes les situations problématiques ne remontent pas forcément. Peu d’épisodes sont signalés au Groupe de confiance: aucun en 2019, et entre 1 et 3% les années précédentes. Le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences peut lui aussi être alerté. Au niveau suisse, une étude menée en 2008 montre qu’une femme sur trois et un homme sur dix seront victimes de harcèlement sexuel durant leur vie professionnelle.

Car, évidemment, le phénomène se retrouve aussi dans les entreprises privées. Le Canton compte ainsi mettre son e-learning à leur disposition, gratuitement, ainsi qu’un kit de prévention élaboré par la Conférence suisse des délégués à l’égalité. La mise en place de cet outil incombe aux directions. Les responsables RH, eux, se chargeront de faire de la prévention, d’identifier les situations et, au besoin, de sanctionner.

Le kit (composé d’affiches, de films et de l’e-learning) rappelle que le harcèlement sexuel au travail peut émaner de clients, de partenaires, de supérieurs hiérarchiques ou d’employés. Les cas peuvent se dérouler sur le temps de travail, mais aussi dans des événements organisés par l’entreprise ou la collectivité. «Et il ne s’agit pas juste de viol ou de contrainte sexuelle», rappelle Nathalie Fontanet. L’envoi d’images pornographiques, les promesses d’avantages, les gestes non désirés… Les cas de figure problématiques sont multiples.

Alors, où sont les limites? «L’idée n’est pas d’être le censeur de tout, explique la magistrate. De nombreux couples se forment au bureau. Mais les histoires d’amour naissent dans le respect et le consentement mutuel. Le harcèlement sexuel, ce n’est pas cela. Il s’agit de comportements importuns qui engendrent un climat de travail toxique.»