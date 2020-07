Série d’été: les BD hot (1/7) – «Happy Sex», un Titeuf pour les grands Zep s’adresse clairement aux adultes avec un humour complice et ironique. Philippe Muri

«Happy Sex» (extrait). Une ribambelle d’histoires alléchantes où le rire tutoie le plaisir. Ed. Delcourt

Pour ouvrir cette chronique estivale consacrée aux albums BD hot, rien de mieux que Zep et son «Happy Sex». Dans ce premier recueil paru en 2009 aux Éditions Delcourt, l’auteur genevois appelle les chattes par leur nom et donne à l’amour des formes on ne peut plus explicites. Logique, puisque cet opus, loin de Titeuf, s’adresse clairement aux adultes. Sans renier son style, le dessinateur couche sur le papier une vaste galerie de personnages plus ou moins portés sur la chose. Pas de pin-up ni d’apollon chez ces joyeux drilles qui ressemblent à leurs lecteurs. Avec un humour complice et ironique, Zep ne cache rien de la diversité de leurs positions ni de leurs comportements dans l’intimité. Une ribambelle d’histoires alléchantes où le rire tutoie le plaisir.